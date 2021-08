(AGENPARL) – sab 28 agosto 2021 FLASH MOB DEL FERRARA BUSKERS FESTIVAL AL GRATTACIELO. BAND DA BARCELLONA SUONA E BIMBI IN GIROTONDO. VICESINDACO LODI: “EMOZIONE MUSICA E FAMIGLIE QUI, COSì COMBATTIAMO IL DEGRADO”. ASSESSORE GULINELLI: “QUESTA È L’ANIMA DEGLI ARTISTI DI STRADA”. BOTTONI: “UNO DEI MOMENTI SPECIALI DI QUESTA EDIZIONE”

Ferrara, 28 ago – Una ventina di minuti di spettacolo musicale, inaspettato e fuori programma, nell’area gioco del Parco Coletta, tra bambini festanti in girotondo e coinvolti dai musicisti, pubblico e curiosi che hanno assistito all’esibizione della band Mamihlapinatapai, gruppo di dieci artisti di strada da Barcellona. E’ la sintesi del flash mob del Ferrara Buskers Festival andato in scena poco fa nella cornice del parco ai piedi del Grattacielo, in zona stazione.

“La musica, la cultura, gli eventi, la presenza di questi bimbi e di queste famiglie, che finalmente possono vivere questa zona, sono la miglior ‘arma’ contro il degrado. Vedere spettacoli simili in quest’area fino a pochi mesi fa sarebbe stata una cosa impensabile. Ora è realtà. E abbiamo tantissimi altri progetti”, dice il vicesindaco Nicola Lodi, presente con l’assessore Marco Gulinelli, la presidente del Ferrara Buskers Festival Rebecca Bottoni e la project manager Erika Sarson. “Il Ferrara Buskers Festival – ha detto Gulinelli – si conferma un evento della città per la città. La forza degli artisti di strada, la positività e l’arte che portano nei parchi e per le strade è il miglior sollievo dopo mesi difficili. Vedere questi bambini al parco Coletta è una cosa emozionante e magnifica”. “I buskers fanno del coinvolgimento il cuore della loro attività e della loro capacità di animare la città. Questa band ha una carica speciale. Siamo felici che abbiano portato gioia e festa al Parco Coletta: assistere alla felicità di tanti bambini e alla loro magica sorpresa è e sarà sicuramente uno dei momenti speciali di questa edizione del Ferrara Buskers Festival”, ha detto Bottoni.

