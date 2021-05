(AGENPARL) – lun 31 maggio 2021 Flai Cgil prima nelle elezioni RSU Coca-Cola di Nogara

“Nelle elezioni per il rinnovo delle RSU alla Coca-Cola di Nogara (VR), la Flai Cgil si conferma il primo sindacato,con 4 delegati su 6. Ringraziamo le delegate ed i delegati per l’importante lavoro svolto”. Lo dichiara in una nota Sara Palazzoli, segretaria nazionaleFlai Cgil.

“È un ottimo risultato, ottenuto nel più grande stabilimento Coca-Cola d’Italia. L’ampia partecipazione al voto delle lavoratrici e dei lavoratori dimostra un apprezzamento al lavoro svolto dai delegati e dalla nostra organizzazione. Un risultato che ci consegna laresponsabilità a fare sempre meglio, con la passione e la determinazione che ci hanno fin qui contraddistinto, e che rafforza l’impegno della Flai Cgil nella conquista di più diritti e più tutele per i lavoratori del nostro settore”.

