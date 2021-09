(AGENPARL) – mar 07 settembre 2021 [Image]

FIUMICINO JAZZ FESTIVAL

3-26 settembre 2021

Venerdi 10 settembre – ore 17:30 e 18:30

Birra & Sax – Eventi al Birrificio

concerto Continental Dixie Bande presentazione azienda Podere 676

Podere 676 – Via Antonio Casetti, 30, Fiumicino (Testa di Lepre)

Dalle ore 18:00 a notte fonda

Ingresso libero

Sabato 11 settembre – Ore 21:00

Concerto

MICHAEL ROSEN HARMONIC Quartet

Michael Rosen: sax contralto, soprano, tenore

Enrico Zanisi: pianoforte

Enrico Bracco: chitarra elettrica

Stefano Nunzi: contrabbasso

Museo del Saxofono – via dei Molini Località Maccarese RM

Ore 21:00

Biglietti in vendita su [Liveticket](https://customer158.musvc1.net/e/t?q=4%3d7cE%26C%3d7%26L%3d0Z7d%26v%3dRFZ0R8%26S%3doKzNz_IW1W_Tg_PXtV_Zm_IW1W_SlU4N.rG36zGjBkR.pK_xyZq_8DlMkL1F.gQwO_xyZq_9DP5_xyZq_9B0S8g0W_xyZq_8d_yrYx_9WI9sCoLnqgElvxJ_yrYx_05nR1Gy_PXtV_ZBTg_PXtV_ZBSl_PXtV_ZBSlU4N.rG36zGjBkR.pK_xyZq_8c97xGj6xAh_62CuKo.9zG4_PXtV_ZBTlqk_IW1W_SAakY0bA_IW1W_SAZCukQ1F_xyZq_8c05sSz6u_PXtV_Zi5kJ_yrYx_932g9hy95_IW1W_SBquJz9uKHS6_IW1W_TjY_yrYx_9TgLjxoXhIj%26B%3dtLyTjR.tC1%260y%3dZ9RAb&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

Apericena (opzionale, al costo di € 15,00)

Domenica 12 settembre – Ore 18:00

Conversaxioni

Storie di Birra & Jazz con …

ATTILIO BERNI

Sax&Sex

Aneddoti, storie e racconti sul jazz con degustazione snack e birra

Museo del Saxofono

Ore 18:00

Ingresso libero

Secondo long week-end di jazz, natura e degustazioni per il Fiumicino Jazz Festival, la manifestazione ideata e promossa dal Museo del Saxofono in collaborazione con la Pro Loco di Fiumicino e il birrificio agricolo Podere 676.

“Avevo in mente da tempo una rassegna che potesse coniugare la musica jazz al territorio, unendo realtà diversificate – afferma Attilio Berni, direttore del Museo – Questo sogno si è avverato proprio nell’area che unisce Maccarese, Fiumicino e Testa di Lepre, tanto che ci ha permesso di offrire al pubblico di appassionati del jazz e non solo un’esperienza multiforme che va dalle gite musicali in battello alle visite al luppolificio.Turismo e gusto sono due fattori che ben si sposano infatti con la musica e anche da parte nostra, al Museo, continueremo a proporre concerti di alta qualità e conversaxioni, in compagnia di illustri ospiti. Una perfetta occasione per festeggiare il nostro terzo anniversario”.

Venerdì 10 settembre si parte proprio dal Birrificio dell’azienda Podere 676 dove, a partire dalle ore 18:00, sarà possibile conoscere a fondo i segreti della fabbricazione della birra, con degustazioni e in compagnia delle note musicali della Continental Dixie band, in perfetto stile New Orleans.

Sabato 11 settembre alle ore 21:00 sarà la volta del MICHAEL ROSEN HARMONIC Quartet, composto dal pluripremiato sassofonista/compositore NewYorkese Michael Rosen, Enrico Bracco alla chitarra, Enrico Zanisi al piano e Stefano Nunzi al contrabbasso. Uniti da una rara capacità di sorprendere ed emozionare, proporranno un repertorio variegato, a partire da musiche originali di Rosen, medley di alcune chicche del repertorio italiano, classici attinenti all’ “American Songbook” in cui Rosen si presta a cantare qualche brano con la sua voce da “crooner” e, brani must del grande mago della Bossa Nova, Antonio Carlos Jobim.

A chiudere la settimana jazz, domenica 12 settembre alle ore 18:00, saranno le “Conversaxioni” – Storie di Birra e Jazz, tra musiche, aneddoti ed incredibili strumenti per raccontare la storia e le metamorfosi del più misterioso dei tubi sonori sul filo del binomio sax-erotismo. Protagonista sarà proprio Attilio Berni con Sax&Sex, una narrazione delle metamorfosi del sax nei suoi 181 anni di storia: da anonima pipa di nichel, parente lontano e bastardo del clarinetto relegato ad avvilenti manovalanze bandistiche,questo particolarissimo strumento ha saputo trasformarsi nel re del jazz capace di esprimere rabbia, desideri, sonorità ed umori i più disparati fino a legarsi indissolubilmente con la sfera sensuale e dell’erotismo cinematografico. Emozioni, ricostruzioni storiche, filmati, aneddoti e curiosità d’ogni tempo e d’ogni luogo – da Berlioz a Sonny Rollins, da Rudy Wiedoeft al cardinale Basilio Pompili, da Madame Helise Hall a Marilyn Monroe, dalla pubblicità al cinema, dall’appeal della cultura musicale americana al feeling di quella underground, sia rock che jazz – condiranno questo particolare appuntamento nel quale il pubblico avrà anche la possibilità di visitare la collezione di saxofoni più grande al mondo.

Fiumicino Jazz Festival è un evento organizzato dal [Museo del Saxofono](https://customer158.musvc1.net/e/t?q=A%3dIZL%26J%3dI%26I%3dGgIa%263%3dYRWGYJ%26P%3dv9s6oRBK7_Pixd_as_Me1h_Wt_Pixd_ZxRAU.5P7C79sJA6BMxJ2M.uJ1_Pixd_Zx%269%3d1SAQqY.608%26GA%3dWFYMY&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

con il patrocinio del [Comune di Fiumicino](https://customer158.musvc1.net/e/t?q=9%3dOUU%26H%3dO%26D%3dPeOV%26B%3dWXRPWP%26K%3d57y1xPHFF_Nosm_Yy_Hnyn_R3_Nosm_X4MJS.1E0QB5.3EIC697DB.NA.9G_Nosm_X4%264%3d0QGLzW.B5G%26EG%3dROWST&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

In collaborazione con la [Pro Loco di Fiumicino](https://customer158.musvc1.net/e/t?q=9%3d3VA%26H%3d3%26E%3d6e3W%26r%3dWBS6W4%26L%3dk7c2dPvG_uwUq_67_trVv_47_uwUq_5ByNz.LtFoKeFiEwDl9kEr.Ev_ITyR_Si%260%3doLvReR.qAv%260v%3dX4R8Z&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

Sponsor ufficiale: [Podere 676 Birrificio agricolo](https://customer158.musvc1.net/e/t?q=6%3dLbD%26E%3dL%26K%3d9bLc%26u%3dTUY9TM%26R%3dn4v8gMEMy_KlzV_Vv_OWvk_Yl_KlzV_U1Mu7zOkYRc.iH8_OWvk_Yl%267%3d8RyOxX.t8E%26Fy%3dUMXAW&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

IL PROGRAMMA A SEGUIRE

Venerdì 17 settembre

Birra & Sax – Eventi al Birrificio

concerto e presentazione azienda Podere 676

Podere 676 – Testa di Lepre

Dalle ore 18:00 a notte fonda…

Ingresso gratuito

Sabato 18 settembre

Concerto

SHANTI PROJECT – Enrico Ghelardi 4et

Museo del Saxofono

Ore 21:00

€ 15,00 (Apericena opx: € 15,00)

Domenica 19 settembre

Conversaxioni

Storie di Birra & Jazz con…

Alfredo Romeo

Spazzole & Bacchette

Aneddoti, storie e racconti sul jazz con degustazione snack e birra

Museo del Saxofono

Ore 18:00

Ingresso gratuito

Venerdì 24 settembre

Come a New Orleans

Gite musicali sul battello con la Continental Dixie band

Fiumicino paese

In Collaborazione con la Pro Loco di Fiumicino

Partenze ore 17:30 e ore 18:30

€ 25,00

Sabato 25 settembre

Concerto

ESTEMPORANEA-MENTE – Marilena Paradisi Trio

Museo del Saxofono

Ore 21:00

€ 15,00 (Apericena opz: € 15,00)

Domenica 26 settembre

Conversaxioni

Storie di Birra & Jazz con…

Monica Gilardi

Le donne nel Jazz

Aneddoti, storie e racconti sul jazz con degustazione snack e birra

Museo del Saxofono

Ore 18:00

Ingresso gratuito

[CARTELLA STAMPA](https://customer158.musvc1.net/e/t?q=A%3dOYN%26J%3dO%26H%3dIgOZ%265%3dYXVIYP%26O%3dxRHJ9_Powf_ay_Lg1n_Vv_Powf_Z488GJ9.wMCA2C.1I3_Powf_Z488GJ9_8yqt_HD4I2B3L9_Powf_Z4UjQ3K-X59y5qEHp1ga7U-GKUOPGf47PSwAcYU_Fuix_Q0AQD_Lg1n_WtQ658GBA%26t%3dKIMBAO.HuR%267M%3dHZOYJ&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

Sito web ufficiale:

[https://www.museodelsaxofono.com/fjf/](https://customer158.musvc1.net/e/t?q=7%3d2UI%26F%3d2%26D%3dDc2V%26z%3dUARDU3%26K%3dsNuF4_LRsa_Wb_HbwQ_Rq_LRsa_VgM8Q.nK49p4pFt19IgEyI.dEx_LRsa_Vg6u0_sqdt_36%26o%3dGvI772.DpN%26jI%3d5b1lCV2UE&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

Infoline costi e prenotazioni:

