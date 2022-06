(AGENPARL) – mar 07 giugno 2022 Fit for 55%: Mazzetti (FI), non demonizzare auto e industria italiana. Aiutare aziende nel cambiamento

Roma, 7 giugno. “Basta demonizzare l’auto e l’industria italiana dell’auto, che ha reso grande questo Paese. L’automobile ha permesso gli spostamenti, per tutti, abbattendo le distanze geografiche che sono distanze sociali ed economiche. Per questo come Forza Italia faremo di tutto affinché la Ue non penalizzi un comparto così strategico per il nostro Paese e non solo”, afferma Erica Mazzetti, Deputata di Forza Italia e componente VIII Commissione (Ambiente). “Quella contro le auto è una battaglia ideologica e controproducente, mina uno dei tasselli dell’industria italiana, quando invece le imprese devono essere sostenute e accompagnate nel cambiamento, per riempire di contenuto la transizione ecologica”. “La mobilità elettrica – aggiunge Mazzetti – non sembra essere al momento un’alternativa credibile, per quanto sponsorizzata: come ebbi modo di sottolineare alla Cop26 di Glasgow, rimangono ancora molti punti critici, a partire dall’energia utilizzata”. “Dobbiamo andare verso la sostenibilità ma in modo graduale, ammortizzando i contraccolpi e sostenendo le buone pratiche. La sostenibilità dev’essere sostenibile economicamente e socialmente, altrimenti è macelleria sociale o desertificazione industriale. Condivisibile, per questo, la scelta di Forza Italia di difendere il principio della neutralità tecnologica e la proposta di ridurre le emissioni del 90% anziché del 100% entro il 2035. Forza Italia è un presidio di realismo e concretezza, a difesa del Paese reale, in Italia e in Europa”, conclude Mazzetti.

