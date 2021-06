(AGENPARL) – mer 09 giugno 2021 FISCO: TOFFANIN (FI), SÌ FORZA ITALIA A 5XMILLE A FO E FA. E’ RICONOSCIMENTO A LORO MISSIONE

“Forza Italia vota a favore di questa legge, che prevede la possibilità di destinare il 5 per mille, misura introdotta dal governo Berlusconi, al Fondo di assistenza per le famiglie delle Forze dell’Ordine, delle Forze Armate, dei Vigili del Fuoco e della Polizia penitenziaria. E’ una misura di solidarietà concreta in favore di chi svolge non solo un lavoro come tanti ma una vera e propria missione nell’interesse di noi tutti. Il provvedimento non deve essere sostitutivo dell’azione del governo ma deve rappresentare un monito affinché nelle prossime manovre finanziarie siano incrementate le voci di spesa per tutto il comparto, che va implementato e rafforzato sia dal punto di vista organizzativo e strutturale che per un miglior trattamento economico del personale. Quanto approviamo oggi è un riconoscimento anche all’attività sociale svolta dai tutori dell’Ordine e una concreta solidarietà alle famiglie private dei loro congiunti nello svolgimento del servizio per il Paese. Chiediamo, infine, al governo l’impegno ad incrementare il tetto di spesa del 5 per mille in corrispondenza dell’ampliamento della platea dei suoi beneficiari”. Lo ha detto in aula la senatrice Roberta Toffanin, vicepresidente della Commissione Finanze e responsabile del Dipartimento lavoro di Forza Italia, dichiarando il voto favorevole sul ddl che consente di destinare il 5 per mille alle Forze dell’Ordine o ai Vigili del Fuoco o alla polizia penitenziaria.

