(AGENPARL) – mar 30 novembre 2021 FISCO: TARTAGLIONE (FI), AUMENTARE DOTE PER TAGLIO TASSE E’ GIUSTO E DOVEROSO

Roma, 30 novembre 2021 – “Per rafforzare la ripresa in atto è necessaria una dose di coraggio politico supplementare, incrementando i fondi da destinare all’abbassamento delle tasse. Nel nostro Paese la pressione fiscale è molto elevata, un oggettivo ostacolo alla propensione di spesa delle famiglie, ovvero un concreto disincentivo a fare impresa, che rappresenta l’unico modo per creare nuova occupazione stabile. Aumentare la dote disponibile in legge di bilancio per rendere meno gravoso il rapporto tra il cittadino e lo ‘Stato esattore’ è giusto e doveroso, bisogna superare perplessità e freni ideologici”. Così, in una nota, la vice presidente dei deputati di Forza Italia, Annaelsa Tartaglione-

