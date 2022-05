(AGENPARL) – gio 05 maggio 2022 FISCO: TAJANI, PER FORZA ITALIA FONDAMENTALE NO TASSE SULLA CASA

“Oggi ho parlato più volte con il presidente Draghi. Mi pare che il testo che arriverà in Parlamento per la riforma del catasto sarà un testo che escluderà tasse nuove sulla casa sia formali che potenziali. Questo è certamente un messaggio positivo per gli italiani, per noi di Forza Italia è fondamentale che non ci sia una nuova patrimoniale sulle abitazioni, perché la casa è la cosa che i cittadini hanno più a cuore. Si tratta quindi di un risultato positivo, che abbiamo ottenuto insieme al lavoro fatto con Palazzo Chigi. Sono sicuro che questa scelta rafforzerà il governo e permetterà di votare in tempi rapidi la delega fiscale”. Così Antonio Tajani, Coordinatore Nazionale di Forza Italia parlando alle telecamere.

