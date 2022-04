(AGENPARL) – gio 07 aprile 2022 Ufficio Stampa Gruppo Partito Democratico

Fisco. Serracchiani: Da centrodestra falsità su tasse. Così a rischio governo

“La Lega e gli altri partiti del centrodestra sanno bene che nella delega fiscale non c’è alcun aumento delle tasse per gli italiani. Abbiamo chiesto loro maggiore responsabilità in momenti tanto delicati per il Paese e sul fronte internazionale dove è in gioco la nostra credibilità. Invece bloccano il lavoro del Parlamento con falsità e sventolando bandiere propagandistiche che non hanno alcun fondamento. E’ inaccettabile che, per nascondere le loro divisioni interne in vista delle amministrative, mettano a rischio il governo”.

Così Debora Serracchiani, capogruppo Pd alla Camera

