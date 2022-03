(AGENPARL) – ven 04 marzo 2022 Fisco: Schifani (FI), sì a governo ma non rinneghiamo nostra storia

“Forza Italia ha voluto, sostenuto e incoraggiato la nascita di questo governo nella consapevolezza che la formula dell’unità nazionale fosse l’unica strada da percorrere per affrontare la pandemia e la grande sfida del Pnrr. Siamo convinti che sia stata e sia la scelta giusta, ma questo non può significare dare il nostro assenso a quelle misure che confliggono con la storia e l’identità che da sempre ci contraddistinguono”. Lo dichiara in una nota il senatore di Forza Italia ed ex presidente del Senato Renato Schifani. “Non possiamo andare contro la nostra vocazione liberale, che ci ha sempre portato a respingere l’aumento del prelievo fiscale, tanto più sulla casa. Specie in un momento come questo, dove le famiglie e le imprese hanno bisogno di fiducia e di prospettiva per gli investimenti, non possiamo avallare nuove zavorre fiscali all’orizzonte”, conclude.