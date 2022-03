(AGENPARL) – gio 03 marzo 2022 Fisco. Ricchiuti (FdI): ricatto inaccettabile, si fa demagogia su casa

“La riforma del catasto è talmente per fini statistici che, nel mezzo di una crisi internazionale, Leu minaccia la caduta del Governo qualora non venisse approvata.Questo ricatto è inaccettabile anche se sarebbe auspicabile sciogliere la legislatura e dare finalmente la parola agli italiani. Si fa demagogia su un bene primario che è la casa, considerando che se una casa è in centro per forza è di uno ricco e non magari di un ragazzo o perfino di un disabile che l’ha ereditata. La realtà è che si vuole spingere la gente che non può permettersi di pagare queste tasse a svendere a ricchi che possono permettersele di pagare. Una cosa davvero odiosa. Spero che i partiti di centro destra al governo non si allineino su questa immonda pretesa. Vogliono le elezioni? Bene, sappiano che un popolo sovrano non le ha mai temute e non le temerà mai, al contrario dei tanti poltronari oggi in Parlamento”.

Lo dichiara Lino Ricchiuti, Viceresponsabile del Dipartimento Imprese e Mondi produttivi di Fratelli d’Italia.