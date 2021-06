(AGENPARL) – dom 13 giugno 2021 Fisco. Rauti (FdI): battaglia FdI contro redditometro. Ipotesi federative centrodestra non sono priorità italiani ma riaperture e ripartenza

“Il governo ripropone il ‘redditometro’, accantonato nel 2018 ma sempre caro alla sinistra. Un sistema di persecuzione fiscale di Partite Iva e famiglie. Fratelli d’Italia si batterà in Parlamento contro questo strumento vessatorio ed inutile per combattere l’evasione”.

A dirlo il vicepresidente vicario di Fratelli d’Italia al Senato, Isabella Rauti, ai Tg Rai e sulla situazione politica nel centrodestra osserva che “l’esperienza insegna, le fusioni a freddo dei partiti sono fallimentari e, soprattutto, le ipotesi federative del centrodestra non sono le priorità degli italiani. Per Fratelli d’Italia le priorità sono le riaperture, il lavoro, i sostegni ad imprese e famiglie e la ripartenza della Nazione”.

