(AGENPARL) – mer 16 giugno 2021 Fisco: Occhiuto, riforma coraggiosa e strutturale per far ripartire il Paese

“Stiamo sconfiggendo il Covid, adesso occorre rilanciare l’economia. Forza Italia chiede una coraggiosa e strutturale riforma fiscale. Meno tasse per famiglie e imprese per far ripartire il Paese”.

Lo ha detto Roberto Occhiuto, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, ai microfoni del Tg1.

