Fisco: Occhiuto, bene documento riforma, proposte FI protagoniste

“Il Parlamento affida al governo un documento sulla riforma fiscale, costruito dalle Commissioni Finanze di Camera e Senato, nel quale le proposte di Forza Italia – grazie al prezioso lavoro dei nostri parlamentari, e in particolare di Sestino Giacomoni – sono protagoniste.

Le linee guida del testo sono chiare, e coincidono con tanti nostri storici convincimenti: una pressione fiscale non più asfissiante, meno tasse per cittadini e imprese, un passo decisivo verso la flat tax, con la ridistribuzione delle aliquote e il mantenimento del regime forfettario.

In più abbiamo chiare indicazioni sul superamento dell’Irap, sugli incentivi per chi crea lavoro e per chi inquina meno, e una decisiva attenzione al risparmio che va nell’economia reale e per la patrimonializzazione delle imprese.

L’ottima azione condotta da Forza Italia e Lega – le forze politiche del centrodestra di governo – ci permette oggi di rivendicare un importante e prezioso risultato”.

Lo afferma in una nota Roberto Occhiuto, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati.

