(AGENPARL) – sab 23 aprile 2022 FISCO, MELONI: CONTINUA IL GRANDE FRATELLO FISCALE, GOVERNO INTRODURRÀ NORMA PER CONTROLLARE INCASSI TRAMITE POS

“Continua il “grande fratello fiscale”: il Governo dei “migliori”, infatti, introdurrà una norma con lo scopo di controllare gli incassi delle attività commerciali tramite Pos. Ancora una volta, con la scusa dell’evasione fiscale, chi lavora e produce sarà sottoposto a rigidi controlli. Oltretutto in un momento di grave crisi, dove lo Stato dovrebbe sostenere il più possibile chi crea ricchezza nella nostra Nazione. Mentre l’economia reale viene vessata, le grandi concentrazioni finanziarie, i giganti del web e il commercio predatorio straniero fatto di aziende “apri e chiudi”, continuano a banchettare indisturbati, evadendo o eludendo il fisco. Sul serio il Governo pensa sia questa la strada giusta per far ripartire l’Italia?”.

