(AGENPARL) – mer 22 settembre 2021 Fisco: Mandelli (FI), tasse su casa non nostra idea Paese

“Forza Italia ha sempre individuato nella proprietà immobiliare un cardine dello sviluppo del nostro Paese, sia in considerazione dell’importanza del settore edilizio e del suo indotto, sia per la centralità che il mattone ha sempre avuto negli investimenti degli italiani”. Lo dichiara il deputato di Forza Italia Andrea Mandelli. “Per questo – prosegue – qualsiasi aumento di imposizione mascherato dietro la riforma degli estimi catastali sarebbe economicamente e socialmente deleteria nonché per noi inaccettabile. Si tratterebbe, infatti, di un intervento in palese contraddizione con l’idea di Paese che in questi anni abbiamo lavorato per costruire”, conclude.

🔊 Listen to this