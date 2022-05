(AGENPARL) – mer 18 maggio 2022 Fisco: Mandelli (FI), necessario sostegno al ceto medio

“Il combinato drammatico tra pandemia e guerra, con la conseguente spinta inflazionistica trainata dal costo dell’energia, sta gravando come un macigno sul ceto medio italiano, già provato da un carico fiscale insostenibile. E’ il motivo per cui Forza Italia continua a insistere sulla necessità di un intervento ancora più deciso sul cuneo fiscale. Restiamo invece critici su un reddito di cittadinanza che penalizza le imprese nella ricerca di lavoro e depaupera i conti dello Stato: si tratta di risorse che potrebbero essere utilizzate in modo più efficace per sostenere l’occupazione e il potere d’acquisto”. Così a Mattino Cinque, in onda su Canale 5, il deputato di Forza Italia e vice presidente della Camera dei Deputati Andrea Mandelli.

