(AGENPARL) – mer 08 settembre 2021 Fisco: Mandelli, da FI proposta a sostegno ripresa

“L’Italia si sta riaffacciando ad una faticosa ripresa, agevolata dalla campagna vaccinale. I dati sulla crescita, positivi, aprono una prospettiva positiva per il futuro. Proprio questo, quindi, è il momento di alleggerire cittadini, professionisti e imprese, e in particolare quelli più in difficoltà, dal fardello delle cartelle esattoriali che rischia di bloccare il Paese”. Lo dichiara il deputato di Forza Italia Andrea Mandelli. “La proposta di Forza Italia, presentata dal coordinatore nazionale Antonio Tajani, va proprio in questa direzione. E’ arrivato il momento di rinsaldare il patto tra Stato e contribuenti. I cittadini, nell’ultimo anno e mezzo, hanno dovuto affrontare il peso delle chiusure e dello stravolgimento di ogni dinamica di vita. Discorso ancora più valido per le aziende. Dobbiamo sostenerli”, conclude.

