(AGENPARL) – lun 28 giugno 2021 FISCO: LEGA E FORZA ITALIA PRESENTANO EMENDAMENTI A RIFORMA. NO PATRIMONIALI, SI’ A RIDUZIONE ALIQUOTE, VERSO LA FLAT TAX

“Lega e Forza Italia, i partiti che compongono il centrodestra di governo, hanno appena presentato in Commissione finanze congiunta Camera e Senato una serie di emendamenti alla bozza di riforma del sistema fiscale, attualmente in discussione”. Lo annunciano in una nota i parlamentari delle commissioni finanze di Camera e Senato, della Lega e di Forza Italia.

“Tra le modifiche presentate – evidenziano – sottolineiamo l’importanza di una riduzione del numero e dell’entità delle aliquote IRPEF, passo significativo verso l’adozione di una flat tax sui redditi delle persone fisiche; il rafforzamento della parte della fiscalità di vantaggio per il secondo coniuge che entra nel mondo del lavoro; la conferma dell’esistente regime forfettario e la reintroduzione dell’aliquota del 20% fino a 100.000 euro. Inoltre, sul tema dell’evasione fiscale proponiamo il superamento del sistema attuale che propende per la caccia a chi è emerso anziché a chi è sommerso, visto che valorizza in modo identico il gettito recuperato. Elementi chiave delle nostre proposte sono gli incentivi per le imprese che assumono e non solo chi acquista beni strumentali,

così come le forme di incentivazione del risparmio indirizzato verso l’economia reale (modello Pir)”. Forza Italia e Lega chiedono anche la “cancellazione dell’IRAP e non la semplice sostituzione con altre imposte, la tassazione opzionale in percentuale anche per i lavoratori autonomi. Ma soprattutto bisogna evitare qualunque tipo di patrimoniale. Come ha detto Draghi: ‘non è il momento di prendere soldi ma di darli’”

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma

Sito del Gruppo Forza Italia Camera

https://www.gruppoforzaitalia-berlusconipresidente.it/

🔊 Listen to this