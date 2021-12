(AGENPARL) – sab 04 dicembre 2021 Fisco: Giacomoni, sinistra perde il pelo ma non il vizio del tasse spendi

“È bastato trovare una scusa che poteva essere sbandierata ai quattro venti, come il caro bollette, per ripartire con la politica del tassa e spendi. È proprio vero che la sinistra perde il pelo ma non il vizio. Alla demagogia della sinistra noi contrapponiamo il pragmatismo liberale. La ricchezza prima di redistribuirla bisogna produrla, a farlo sono le imprese private. Compito dello Stato è mettere nelle condizioni queste ultime di operare nei mercati in libertà e senza imporre loro una tassazione vessatoria. Prima di mettere le mani nelle tasche dei lavoratori lo Stato tagli i propri rami secchi, faccia pulizia e ottimizzi le sue spese. Così come farebbe un buon padre di famiglia. I primi ad aver chiesto un intervento corposo contro il caro bolletta siamo stati noi di Forza Italia, indicando anche come fare: spending review, eliminare la spesa improduttiva e clientelare della Pubblica amministrazione. Si parta da lì. E lo si faccia veramente, anche perché nonostante il Covid e il PNRR questa continua a rimanere una priorità assoluta. Per il resto siamo convinti, come ha più volte detto il presidente Draghi, che questo è il momento di “dare soldi e non di prenderli”, per questo le tasse vanno ridotte per tutti e non certo aumentate”. Così il deputato di Forza Italia, Sestino Giacomoni, membro del Coordinamento di presidenza del partito azzurro.

