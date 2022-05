(AGENPARL) – ven 06 maggio 2022 FISCO: GIACOMONI (FI) TASSE QUANDO NON AUMENTANO, DIMINUISCONO O SPARISCONO SONO BELLISSIME

“Casa e risparmi sono al sicuro. Forza Italia e il centrodestra di governo hanno mantenuto l’impegno con gli italiani. È stata una battaglia lunga e difficile, ma ha vinto la nostra linea a difesa degli immobili, ha vinto la linea del buon senso”. Così in una nota l’On. Sestino Giacomoni di Forza Italia, membro del coordinamento di presidenza del partito azzurro. “Il partito delle tasse e delle patrimoniali – prosegue Giacomoni – dovrà farsene una ragione, perché nella delega fiscale spariscono i passaggi che prevedevano una revisione degli estimi catastali legandoli al valore di mercato, che avrebbe potuto comportare un aumento delle tasse sulla casa. Non solo: col Centrodestra di Governo abbiamo scongiurato qualsiasi aumento delle tasse sui risparmi. Forza Italia e il presidente Berlusconi lo ribadiscono ancora: casa e risparmi non si toccano! Tutto sommato, le tasse, quando non aumentano e possibilmente diminuiscono o ancor meglio spariscono, sono bellissime!”.

