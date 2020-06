(AGENPARL) – dom 21 giugno 2020 FISCO: GIACOMONI (FI), RIDUZIONE IVA NON SIA PRETESTO PER NON RIDURRE POI TASSE A IMPRESE E LAVORATORI

“Attenzione, dietro l’annuncio del Premier Conte potrebbe celarsi un pericoloso inganno: la riduzione dell’Iva non sia il pretesto per non ridurre poi le tasse alle imprese e ai lavoratori. La priorità per un Paese che vuole crescere è la creazione di nuova ricchezza, attraverso un abbattimento drastico del carico fiscale per imprese e lavoratori. Se non si persegue questo scopo, tutto il resto è solo un palliativo. Il proposito del governo di ridurre di qualche punto l’Iva per ‘stimolare’ i consumi non creerà nuova ricchezza, né posti di lavoro, anche perché non esiste alcuna garanzia che i prezzi scenderanno. Non vorremmo, insomma, che questa ennesima promessa sia lo specchietto delle allodole per giustificare la non riduzione delle tasse a imprese e lavoratori”. Lo dichiara, in una nota, Sestino Giacomoni, vicepresidente della Commissione Finanze alla Camera e membro del coordinamento di presidenza di Forza Italia.

