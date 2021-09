(AGENPARL) – mer 22 settembre 2021 FISCO: GIACOMONI (FI), NO A NUOVE TASSE SU CASA, NON AVALLEREMO AUMENTO PRESSIONE FISCALE

“Forza Italia respinge fermamente ogni tentativo di aumentare le tasse, dirette o indirette, né tantomeno attraverso la riforma degli estimi catastali”. Così sui social il deputato di Forza Italia, Sestino Giacomoni, membro del coordinamento di presidenza del partito azzurro. “Su questo – ha aggiunto – saremo intransigenti: siamo il partito del ‘Meno Tasse Per Tutti’ dal 1994 e abbiamo tolto le tasse sulla casa. Non avalleremo mai provvedimenti che vadano contro i nostri valori e principi. No a nuove tasse sulla casa, non all’aumento della pressione fiscale”.

