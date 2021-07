(AGENPARL) – gio 01 luglio 2021 FISCO: GIACOMONI (FI), LETTA DISTRATTO, FLAT TAX PRESENTE PIU’ CHE MAI. AMMAINI VESSILLO SOCIALISMO DRACONIANO

“Il segretario del Pd avrà letto distrattamente il documento sulla riforma del fisco della Commissione finanze riunite. La flat tax, infatti, è presente più che mai e riguarda i lavoratori autonomi fino a 65.000 euro, così come il principio che la sorregge sta alla base della riduzione del numero e del livello delle aliquote. Letta se ne faccia una ragione, questo non è più un Paese per patrimoniali, né per altri prelievi forzosi simili che rendono più povero il ceto medio. Ammaini una volta per tutte il vessillo del socialismo draconiano e abbracci il realismo “Draghiano”: “questo non è il momento di chiedere soldi, ma di darli”. Oggi è il momento del “meno tasse per tutti” per questo ieri ho sostenuto in Commissione che con il testo approvato di fatto da tutta la maggioranza di salvezza nazionale, Forza Italia ha vinto la battaglia culturale iniziata nel 1994: nel nostro Paese non ci saranno patrimoniali o altre tasse di scopo, perché questo è il momento del “meno tasse per tutti”, solo così si sostiene la crescita economica e la creazione di posti di lavoro. Così, in una nota, il deputato di Forza Italia, Sestino Giacomoni, membro del coordinamento di presidenza del partito azzurro

