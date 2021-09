(AGENPARL) – sab 18 settembre 2021 Fisco: Giacomoni (FI), con FI al governo niente aumento tasse, tutti se ne facciano ragione

“La prossima settimana dovrebbe essere quella buona per la presentazione della delega fiscale da parte del governo. Sia chiaro sin d’ora che fino a quando Forza Italia governerà il paese non verranno introdotte nuove tasse. Per compiere la transizione ecologica non sono necessarie la sugar tax, la plastic tax, altre tasse sulla casa, patrimoniali e balzelli ideologici vari, che non aiutano le imprese e danneggiano i cittadini. Patuanelli, i 5 stelle e Leu se ne facciano una ragione. Su questo saremo intransigenti”. Così in una nota Sestino Giacomoni, deputato di Forza Italia e membro del Coordinamento di presidenza del partito azzurro.

