(AGENPARL) – lun 05 luglio 2021 FISCO: GIACOMONI (FI), ANCHE GRAZIE A IMPEGNO MILITANTI AZZURRI SINISTRA HA COMPRESO IMPORTANZA RIDUZIONE TASSE

“E’ anche grazie al vostri lavoro e dei nostri militanti che, sul tema del “meno tasse, più crescita” hanno organizzato gazebo in tutte le piazze d’Italia, siamo riusciti a vincere in commissione finanze la battaglia culturale più importante della storia di Forza Italia: fare comprendere alla sinistra che le tasse vanno ridotte”. Così il deputato di Forza Italia, Sestino Giacomoni, membro del Coordinamento di presidenza del partito azzurro, intervenendo alla riunione dei coordinatori regionali e dei responsabili di settore di Forza Italia. “Nel documento siamo passati dalle loro parole d’ordine: redistribuzione e progressività, alle nostre: crescita e semplificazione. Adesso, l’auspicio è che Draghi dia seguito al suo proposito: “questo è il momento di dare soldi, non di prenderli”, affinché la nostra idea di politica economica, quella con cui siamo nati nel 1994, può diventare realtà: oggi più che mai servono ‘meno tasse per tutti’”.

