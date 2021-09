(AGENPARL) – ven 17 settembre 2021 Fisco: Gelmini, catasto? Se ci sarà riforma italiani non devono pagare un euro in più

“Qualsiasi riforma del catasto dovrà essere a parità di gettito. Gli italiani non devono pagare un euro in più”.

Così Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le autonomie, in un’intervista a “La Stampa”.

“Sulla delega fiscale poi ci aspettiamo che ci sia quello che il Parlamento ha chiesto quasi all’unanimità.

La flat tax la farà il centro-destra quando tornerà al governo, ma adesso dobbiamo anestetizzare l’Irap in attesa di poterla eliminare completamente, ridurre la pressione fiscale sul ceto medio e dare cogenza allo Statuto del contribuente.

Tutto questo serve a consolidare la ripresa e a disegnare un fisco più equo”.

Fabrizio Augimeri

