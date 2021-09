(AGENPARL) – mar 28 settembre 2021 FISCO: GASPARRI (FI), NO REVISIONE CATASTO. SI’ STABILIZZAZIONE CEDOLARE SECCA PER AFFITTI

“La casa non si tocca, su questo è bene essere molto chiari. Per Forza Italia non esiste alcuna ipotesi di revisione degli estimi catastali, né qualsiasi altro intervento che riguardi le abitazioni degli italiani. Forza Italia e Berlusconi hanno cancellato l’Imu sulla prima casa e si confermano un presidio a tutela delle famiglie, che devono vedere ridotto e non certo accresciuto il prelievo fiscale. La tutela della casa è per noi una priorità ed è bene che il governo ne prenda atto. Semmai bisogna ridurre alcune forme di tassazione e introdurre la cedolare secca per le attività commerciali in maniera stabile e più estesa”.

Lo dichiara il senatore Maurizio Gasparri, membro del Comitato di presidenza di Forza Italia.

Ufficio Stampa

Forza Italia-Berlusconi Presidente

Senato della Repubblica

