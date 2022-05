(AGENPARL) – gio 05 maggio 2022 Ufficio Stampa Gruppo Partito Democratico

Fisco: Fragomeli (Pd), dopo inutile tempo perso, ora completare riforma

“Mi auguro che dopo una lunga e inutile pausa la riforma fiscale possa riprendere rapidamente il suo iter. Il centrodestra ha fatto perdere tempo prezioso con un’attività di propaganda per far credere reale un aumento di tasse che non è mai esistito. Spero che ora possiamo andare avanti con misure che aiutano davvero cittadini e imprese ad affrontare la crisi determinata da epidemia e guerra. Abbiamo lavorato fin dall’inizio per dare sostegno e risposte concrete a partire da chi è stato più colpito in questi anni. Spero che finalmente anche il centrodestra a cominciare da Salvini e Meloni, che ora vantano immaginari successi, siano tornati sulla Terra e abbiano capito di cosa ha bisogno il nostro Paese” Lo dichiara il capogruppo democratico in commissione Finanze Gian Mario Fragomeli.

