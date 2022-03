(AGENPARL) – ven 11 marzo 2022 Ufficio Stampa Gruppo Partito Democratico

Fisco: Fragomeli (Pd), centrodestra vuole far abortire la riforma

“Continueremo a batterci per concretizzare una riforma che ha l’obiettivo di ridurre le tasse per gli italiani e modernizzare un sistema ormai datato. Questo è l’impegno del Pd a sostegno del governo e per contrastare le sortite del centrodestra che sempre più chiaramente dimostra di voler affossare la riforma. La battaglia della Lega che vuole riaprire gli scontri al Senato per togliere la revisione del catasto dalle norme, su cui alla Camera il presidente Draghi ha detto parole ineccepibili e definitive, la richiesta di una riforma in deficit per 8 miliardi ipotizzato da Forza Italia, su cui c’è la contrarietà del governo, sono segnali inequivocabili. Da una parte ci sono chiacchiere e ideologia spiccia di chi vuole fermare il corso riformatore, dall’altra la nostra volontà, in linea con l’esecutivo, di rendere il nostro Paese più efficiente, giusto e moderno”.

Lo dichiara il capogruppo democratico in commissione Finanze alla Camera Gian Mario Fragomeli.

Roma, 11 marzo 2022