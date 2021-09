(AGENPARL) – gio 09 settembre 2021 Ufficio stampa Gruppo Partito Democratico

sito web: www.deputatipd.it

Fisco: Fragomeli (Pd), bene proroga cartelle periodo pandemia

“Il Partito democratico ha sottoscritto con convinzione l’Ordine del giorno che impegna il governo a un’ulteriore proroga dei termini delle notifiche delle cartelle esattoriali che riguardano il periodo inerente l’emergenza pandemica. Si tratta non di un ‘colpo di spugna’, ma di una boccata di ossigeno necessaria per dare a imprese e cittadini più tempo per superare gli effetti economici negativi dovuti al Covid, attraverso un rinvio dei pagamenti e un percorso condiviso di rateizzazione. La sospensione riguarda anche gli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall’agenzia delle entrate. Allo stesso tempo, però, ci siamo opposti al tentativo di estendere le misure al magazzino fiscale. Anche perché la discussione più generale sul magazzino fiscale e le cartelle storiche avverrà, a breve, nelle commissioni Finanze congiunte di Camera e Senato”.

Così il capogruppo dem in commissione Finanze della Camera, Gian Mario Fragomeli.

Roma, 9 settembre 2021

🔊 Listen to this