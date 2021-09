(AGENPARL) – ven 03 settembre 2021 Fisco. de Bertoldi (FdI): ministero comunichi proroga per dichiarazione redditi

“La proroga del termine per effettuare la dichiarazione dei redditi per chi accede al fondo perequativo è più che mai necessaria, per consentire a contribuenti e professionisti che li assistono di avere tutto il tempo necessario per svolgere al meglio la pratica. La scadenza del 10 settembre, come osservato ancora oggi dal Consiglio nazionale dei commercialisti, è infatti troppo ravvicinata, e c’è da augurarsi che la proroga, che il Ministero dell’Economia dovrebbe concedere fino al 30 settembre, venga comunicata nelle prossime ore e non, come purtroppo accaduto in diverse occasioni, a ridosso del termine. Il rispetto per i cittadini ed i lavoratori passa anche attraverso la tempestiva informazione sulle novità fiscali che li riguardano”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Andrea de Bertoldi, coordinatore della Consulta parlamentari commercialisti.

