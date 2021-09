(AGENPARL) – gio 30 settembre 2021 FISCO: D’ATTIS (FI), SERVE RINVIO E RIDUZIONE SELETTIVA CARTELLE

“In assenza di una misura strutturale in grado di offrire le dovute garanzia a imprese e famiglie, riteniamo sia indifferibile un nuovo rinvio delle scadenze delle cartelle esattoriali. Forza Italia da sempre sostiene la necessità di un sostegno reale nei confronti di tutti coloro che devono adempiere a degli obblighi contributivi nei confronti dello Stato. A maggior ragione in questa fase delicata post pandemica dove la ripresa non può subire rallentamenti a causa delle pretese dell’Erario. Ecco perché chiediamo che venga messa l’ennesima pezza ad una situazione ai limiti del paradossale, così come auspichiamo che si ragioni, senza pregiudizi e preconcetti, alla definizione di un anno fiscale bianco e un patto fiscale che risolva in maniera strutturale i milioni di contenziosi in essere con una riduzione selettiva. Molti contribuenti, ad esempio, non riescono a pagare le rate arretrate della rottamazione ter entro oggi e vedranno decaduti i loro piani aggiungendo difficoltà a quelle già provocate dalla crisi. Lo chiediamo dall’inizio della pandemia, i tempi sono maturi per affrontare il tema in maniera risolutivo”. Lo afferma, in una nota, il deputato di Forza Italia, Mauro D’Attis.

