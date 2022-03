(AGENPARL) – mer 09 marzo 2022 FISCO: CATTANEO (FI), SU CATASTO GOVERNO SI E’ MOSSO COME ELEFANTE IN CRISTALLERIA, PERCHE’?

“Forza Italia difenderà sempre gli italiani dall’imposizione di nuove tasse sulla casa da parte di qualsivoglia governo. E lo faremo perché crediamo nella sacralità di questo bene, da sempre oggetto delle mire draconiane di certa sinistra. Lo abbiamo sempre fatto, i provvedimenti dei governi guidati da Silvio Berlusconi lo testimoniano. Se gli italiani, ad esempio, non pagano l’ICI sulla prima casa è merito della coraggiosa volontà del presidente Berlusconi”. Lo afferma, in una nota, il deputato di Forza Italia, Alessandro Cattaneo, responsabile dei dipartimenti del partito azzurro. “Anche ieri – rivela – ci siamo adoperati per una mediazione ma davanti a noi abbiamo trovato un muro di gomma. Quello innalzato dalle sinistre e dal governo. A quest’ultimo imputiamo tre forzature: l’introduzione a tutti i costi del tema catasto della delega fiscale, quando il lavoro compiuto dalla Commissione negli scorsi mesi lo aveva coerentemente escluso; l’aver posto, attraverso la sottosegretaria Guerra, un ultimatum alle forze parlamentari, scelta improvvida vista la natura emergenziale e non politica di questo esecutivo; l’aver rigettato la normale prassi parlamentare che vede la discussione dell’articolato nell’ordine crescente, imponendo di fatto di partire proprio dall’articolo 6, cioè dalla riforma del catasto. Insomma, il governo si è mosso come un elefante in una cristalleria. Il punto politico – evidenzia Cattaneo – è però chiaro: serve comprendere appieno i motivi che lo hanno spinto a tale goffaggine e perentorietà. Forse, e non è solo una supposizione, qualcuno dalle parti di Palazzo Chigi ha voluto preparare il terreno alle forze di sinistra per l’aumento, nei prossimi anni, delle tasse sulla casa. Questa, nonostante i proclami e le smentite di rito – conclude l’esponente azzurro –, si chiama complicità”.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma

Sito del Gruppo Forza Italia Camera

https://www.gruppoforzaitalia-berlusconipresidente.it/