Fisco: Cattaneo (FI), si va verso proroga rinnovo 110%, bene. Non servono nuove tasse su case

“Lo chiediamo da mesi e ci siamo battuti per questo senza esitazioni: finalmente si va verso la proroga del bonus 110 per cento”. Così sui social il deputato di Forza Italia, Alessandro Cattaneo, responsabile dei dipartimenti del partito azzurro.”Non servono nuove tasse sulla casa – ha sottolineato -, serve l’esatto opposto: detrazioni che creano posti di lavoro, aumentano il valore degli immobili, rigenerano dal degrado, rendono le abitazioni più sostenibili ambientalmente. Non è difficile, no? Le ricette liberali sono le migliori”. “Proseguiremo nel difendere anche tutte le altre detrazioni fiscali in edilizia”, ha concluso.

