(AGENPARL) – mer 06 aprile 2022 FISCO: CATTANEO (FI), IDEA LETTA E’ REDISTRIBUZIONE RICCHEZZA, CIOE’ NUOVE TASSE. ECCO PERCHE’ RIFORMA FISCO E’ AL PALO

“L’idea per l’Italia del futuro di Enrico Letta e del suo campo largo è la redistribuzione della ricchezza. Questo si traduce in più tasse per tutti e patrimoniale per il ceto medio. Ecco perché il Pd e le altre forze di sinistra si oppongono alla nostra clausola di salvaguardia anti-tasse che vogliamo sia inserita nella delega fiscale, ovvero la pretesa che i decreti attuativi della delega fiscale tornino in Commissione per un parere vincolante. Il futuro dell’Italia delle sinistre si declina in un solo termine: tasse. Noi la pensiamo in maniera esattamente opposta, questo è il momento di sostenere la crescita, alleggerendo il carico fiscale su imprese e famiglie, ovvero impedendo che casa e risparmio siano ulteriormente tassati”. Così, in una nota, il deputato di Forza Italia, Alessandro Cattaneo, responsabile dei dipartimenti del partito azzurro.

