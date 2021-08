(AGENPARL) – dom 29 agosto 2021 Fisco, Bernini (Fi): riflessione su valanga adempimenti in arrivo

“Dal primo settembre finisce la tregua fiscale e ripartono cartelle di pagamento, avvisi di addebito e accertamenti. L’approccio graduale annunciato dall’Agenzia delle Entrate non può essere sufficiente a tranquillizzare i milioni di contribuenti coinvolti, perché è in arrivo in poche settimane un’autentica valanga di adempimenti. Occorre dunque una riflessione nella maggioranza per evitare che famiglie e imprese travolte dalla crisi sanitaria vengano penalizzate proprio nel momento in cui intravedono l’uscita dal tunnel”.

Lo afferma in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini.

