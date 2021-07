(AGENPARL) – mar 13 luglio 2021 Fisco, Bernini (Fi): accanimento senza fine contro famiglia Craxi

“L’accanimento nei confronti della famiglia Craxi non ha fine: a 21 anni dalla morte ad Hammamet, la moglie e i figli del leader socialista, eredi “con beneficio di inventario”, sono stati trascinati in un surreale contenzioso tributario su una vicenda controversa che risale al 1992 e ora condannati dalla Cassazione a pagare le spese processuali. Questi sono i tempi e gli usi distorti di una giustizia che si pronuncia dopo trent’anni e colpisce chi, come Stefania e i suoi congiunti, non ha mai avuto a che fare con le vicende contestate. A Stefania giunga quindi la mia piena solidarietà”.

Così in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini

🔊 Listen to this