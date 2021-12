(AGENPARL) – gio 09 dicembre 2021 Fisco: Bernini e Barelli (FI): attendiamo annuncio spostamento cartelle esattoriali al 2022

Roma, 9 dicembre 2021 – “Si è tenuta una riunione tra esponenti della maggioranza presso il MEF per la definizione della legge dì bilancio in discussione al Senato. Forza Italia non era presente e questo ci rende molto perplessi. Forza Italia ha chiesto al presidente Draghi e al ministro Franco nei giorni scorsi il differimento del pagamento delle cartelle esattoriali impossibili da pagare dai cittadini così come è ancora previsto e in prossimità del Natale. Ci auguriamo che i partecipanti all’incontro di maggioranza con il governo di oggi, pur in assenza di FI perché non invitata, abbia tenuto conto di questa richiesta fondamentale per le famiglie italiane e le aziende in profonda crisi”. Così i presidenti dei gruppi di Forza Italia al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati, Annamaria Bernini e Paolo Barelli

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma

Sito del Gruppo Forza Italia Camera

https://www.gruppoforzaitalia-berlusconipresidente.it/

🔊 Listen to this