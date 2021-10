(AGENPARL) – sab 02 ottobre 2021 FISCO: BALDELLI (FI), “FI AL GOVERNO ANCHE PER BLOCCARE AUMENTO TASSE A PARTIRE DA QUELLE SULLA CASA”

“Silvio Berlusconi sottolinea, con parole chiare e ferme, il ruolo fondamentale di Forza Italia al governo per bloccare i tentativi della sinistra di aumentare le tasse a partire da quelle sulla casa.” Lo scrive su Twitter Simone Baldellivicepresidente del gruppo Forza Italia alla Camera, postando uno stralcio dell’intervista del leader di Forza Italia ed evidenziando i passaggi ‘fino a quando saremo al governo non ci sarà alcuna nuova tassa sulla casa’ e ‘la necessità di continuare su questa strada senza interruzioni fino al 2023’

