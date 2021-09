(AGENPARL) – mar 14 settembre 2021 FISCO – AIMI (FI):RIFORMA CATASTO SAREBBE UNA PATRIMONIALE MASCHERATA”

Si susseguono con sempre maggiore insistenza le voci su una possibile riforma del catasto cui Forza Italia è assolutamente contraria: sarebbe una patrimoniale mascherata. La casa per gli italiani è un bene molto prezioso che va difeso. Anzi, le tasse sugli immobili andrebbero alleggerite, sia quelle dirette che quelle indirette perché la pressione sul mattone è eccessiva. Siamo contrari a tasse di successione, patrimoniali, tasse sulla prima casa. La proprietà non è un furto ma un valore che va strenuamente difeso così come avviene nei Parsi esteri più avanzati .”

Così il Sen. Enrico Aimi – Capogruppo di Forza Italia in Commissione Affari Esteri

Ufficio Stampa

Forza Italia-Berlusconi Presidente

Senato della Repubblica

