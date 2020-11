FIRMATO DALL’ASSESSORE CAVERI IL DECRETO RELATIVO ALLE PROVE LINGUISTICHE REGIONALI

(AGENPARL) – lun 09 novembre 2020 dall’Assessore Caveri il decreto relativo alle prove

linguistiche regionali Il 5 novembre scorso, l’Assessore

all’Istruzione, Università, Politiche giovanili, Affari

europei e Partecipate On. Luciano Caveri, ha firmato

il decreto relativo alle prove linguistiche regionali,

previste dall’art. 6 della legge regionale 18/2016, che si

basano sull’approccio delineato nel Quadro comune europeo di

riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa.Il sistema di classificazione delle

competenze linguistiche, messo a punto dal Consiglio d’Europa,

è uno strumento trasparente e condiviso, rivolto a tutti coloro

che sono coinvolti nell'insegnamento o apprendimento delle lingue

straniere – dichiara l’Assessore

Caveri. La competenza linguistica, soprattutto nelle

lingue comunitarie, è oggi elemento fondamentale nel profilo

delle conoscenze spendibili sia durante il percorso scolastico sia

successivamente, in campo lavorativo. Un punto di forza che vogliamo

consolidare per il futuro dei nostri ragazzi.Le prove linguistiche, coerentemente con

le linee di indirizzo del Consiglio d’Europa per la promozione

del plurilinguismo, si situano in un’ottica di valorizzazione

delle conoscenze dei candidati e forniscono una certificazione che

indica con chiarezza il livello raggiunto rispetto alla scala del

Quadro comune europeo di riferimento.L’impianto del dispositivo delle prove regionali si

ispira alla guida per l’elaborazione delle prove linguistiche

del Consiglio d’Europa e sugli indicatori di qualità

definiti da ALTE (Association of Language Testers in Europe),

associazione alla quale l’Assessorato ha presentato domanda di

adesione nell’ottobre 2020.Il modello organizzativo si basa su quello delle

prove nazionali INVALSI e riguarda le stesse classi:

seconda e quinta primaria, terza secondaria

di primo grado e seconda e quinta secondaria di

secondo grado.Per le

classi terminali del primo e del secondo ciclo

(rispettivamente terza secondaria di primo grado e quinta secondaria

di secondo grado) le prove di francese sono requisito di

ammissione all’esame di Stato. I test sono in

modalità on line per le scuole secondarie, su

supporto cartaceo per le scuole primarie.Oltre al test di francese, per

tutti i gradi di scuola, è previsto: un test di

tedesco: classe quinta primaria e terza secondaria di primo

grado per le scuole della comunità Walser e classe seconda

delle scuole di secondaria di secondo grado in cui è impartito

l’insegnamento del tedesco;un test di inglese per le classi seconde di

secondaria di secondo grado per le quali non è previsto il test

INVALSI.L’implementazione del dispositivo è stata

graduale e progressiva. Le caratteristiche del sistema sono state

negoziate con gli insegnanti, attraverso gruppi di lavoro per grado e

per lingua, che hanno deciso i livelli da raggiungere per le classi

interessate dal test e la progressione delle attività

linguistiche da testare. Si è iniziato nel 2017 con le

prove di comprensione scritta e orale, per poi introdurre nel

2018 la produzione scritta e nel 2019 la produzione orale in

via sperimentale.Nel 2020, a causa dell’emergenza sanitaria, il

test è stato somministrato, su base volontaria, solo agli

studenti delle classi quinte di scuola secondaria di secondo

grado. I test degli anni precedenti sono tuttavia stati messi

a disposizione dei docenti per la didattica a distanza (DAD).Con il 2020, il dispositivo va a

sistema e sono testate le quattro abilità di comprensione

scritta e orale e di produzione scritta e orale. Si introduce

in via sperimentale la somministrazione on line per le classi quinte

di scuola primaria sulla base delle esperienze fatte durante la

DAD.Il sistema prevede una

struttura piramidale. L’Assessorato coordina e organizza la

somministrazione delle prove e gestisce le procedure informatizzate.

La redazione delle prove è affidata a

un’Università svizzera, la Haute Ecole Pédagogique

du Valais (HEP-VS), con la quale la Regione ha sottoscritto un accordo

di cooperazione. La somministrazione delle prove è fatta nelle

scuole, seguendo protocolli definiti in collaborazione con la HEP-VS.

La valutazione delle produzioni scritte è centralizzata ed

eseguita da correttori esterni esperti e le prove orali sono condotte

da esperti abilitati alla somministrazione di certificazioni

internazionali. L'intero processo di somministrazione, valutazione

e analisi è possibile grazie al lavoro dell'unità

TICE (Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione per

l'Educazione) del Dipartimento della Sovraintendenza agli studi

che, attraverso un database per la gestione e la rendicontazione dei

risultati, è in grado di fornire anche gli esiti delle prove in

tempi brevi: ogni studente riceve automaticamente la

certificazione del livello raggiunto; le scuole ricevono i risultati

delle classi, dell'intera scuola e del livello medio

regionale. I risultati sono inclusi nel Rapporto di

Autovalutazione della scuola (RAV), che i genitori possono consultare

Assessorato Istruzione, Università, Politiche giovanili, Affari europei e Partecipate

