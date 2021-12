(AGENPARL) – mer 01 dicembre 2021 [fassid_logo_5.png]

Convenzione FASSID – BPM anticipo trattamento fine servizio

Roma, 1 dicembre 2021 – Alessandra di Tullio (Segretario Nazionale dei Patologi AIPAC), Coordinatore Nazionale FASSID – Federazione AIPAC-AUPI-SIMET-SINAFO-SNR Dirigenti – ha firmato stamani la convenzione con Banco BPM per l’anticipo del trattamento di fine servizio ai dirigenti pubblici iscritti alla federazione.Continua così la cooperazione di Banco BPM con le Istituzioni, come la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Corte dei Conti, il Consiglio di Stato, la Marina Militare, la Guardia di Finanza e oggi la FASSID, che offre oggi un importante servizio ai propri iscritti in prossimità del loro congedo dalla professione.

Attraverso la struttura dedicata, presso la filiale di Roma Montecitorio di Banco BPM – gli iscritti FASSID potranno ottenere l’anticipazione immediata in unica soluzione del TFS a cui ha diritto, senza aspettare i termini di tempo oggi previsti dall’INPS nella Circolare n.12/2011 e nel rispetto delle disposizioni della Banca d’Italia sul “Credito ai consumatori”.

Soddisfatto della firma Mario Sellini, Segretario Generale degli psicologi AUPI afferente a FASSID, presente in rappresentanza degli altri componenti della Federazione Roberta di Turi, Segretario Nazionale Farmacisti Ospedalieri SINAFO, Mauro Mazzoni, Segretario Nazionale Medici del Territorio SIMET e Fabio Pinto, Segretario Nazionale Area Radiologica SNR, “Sono state stipulate condizioni particolarmente vantaggiose per un prestito fiduciario, senza ipoteche e senza limiti di tempo. Per me rappresenta un importante obiettivo raggiunto per venire incontro ai Colleghi che cessano il servizio e che non dovranno aspettare i tempi INPS per fruire del capitale che loro stessi hanno maturato”.

Dr.ssa Loredana Ulivi

