(AGENPARL) – mer 20 ottobre 2021 Palazzo Strozzi presenta “I’M A KOONS FAN”

Quattro playlist ispirate alla grande mostra Jeff koons. Shine

Jeff Koons, Gazing Ball (Apollo Lykeios), dettaglio, 2013.Collezione dell’artista. © Jeff Koons

Photo: Tom Powel Imaging

>> Fondazione Palazzo Strozzi presenta, in occasione di Jeff Koons. Shine, I’M A KOONS FAN, una selezione musicale in quattro playlist tematiche, curate da [Salotto Studio](https://www.salotto.studio/) e dedicate alla mostra di una delle figure più importanti e celebrate dell’arte contemporanea a livello globale. Ispirandosi alle serie di opere che Jeff Koons ha realizzato negli anni, le playlist Luxury and Degradation, Celebration, Hulk Elvis e Gazing Ball, raccontano stili e generi diversi, dal rock all’ultrapop, dalle hit mainstream ai pezzi più ricercati. Una scelta oltre 60 brani che interpretano il potere del riflesso e dell’apparenza, specchio vivente tra cromature e figure ironiche piene di vitalità.

>> Le playlist verranno pubblicate ogni mese sul [profilo Spotify di Palazzo Strozzi](https://open.spotify.com/user/6viv91ujlj65qvepxrwupx866?si=2625e731cfcc4a6d&nd=1) e saranno ascoltabili direttamente su Spotify o sul sito di Palazzo Strozzi al link https://www.palazzostrozzi.org/im-a-koons-fan-palylist/ con la seguente programmazione:

>> LUXURY AND DEGRADATION (già disponibile)

>> Una selezione di brani ispirata a Jeff Koons che confonde le linee tra high and low, in un flow tra disco, rock e glam anni ‘80. In questa playlist, sfarzo e occasionalità si mescolano con ironia in un mix eclettico e provocatorio.

>> CELEBRATION (Disponibile dal 24 novembre)

>> Una selezione di brani ispirata a Jeff Koons in pieno stile anni ‘90 che incarna la voglia di esagerare con esuberanza infantile e una attitudine giocosa. Una vera e propria celebrazione del successo e della sua percezione.

>> HULK ELVIS (Disponibile dal 22 dicembre)

>> Una selezione di brani ispirata a Jeff Koons in stile anni ’10 che include ibridi musicali impensabili, dove la provocazione diventa mainstream e in costante slancio verso il mito della hit, tra supereroi, fluorescenze e voglia di rompere gli schemi.

>> GAZING BALL (Disponibile dal 19 gennaio)

>> Una selezione di brani ispirata a Jeff Koons in cui regna l’ambiguità su sonorità ultra glam della seconda metà degli anni dieci. Pop e elettronico si confondono tra splendore e bagliore, essere e apparire. Un mix cosmopolita, transgenerazionale e transnazionale che giustappone ispirazioni disco a beat ultrapop.

🔊 Listen to this