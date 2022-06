(AGENPARL) – lun 13 giugno 2022 Fino al 18 giugno, in Campo San Francesco della Vigna, cucina tradizionale e musica dal vivo per la 22° Festa di Sant’Antonio

Fino al 18 giugno torna in Campo San Francesco della Vigna, a Venezia, la tradizionale festa di Sant’Antonio, uno degli eventi estivi più attesi della città d’acqua, giunto alla 22° edizione.

La manifestazione, dopo due anni di stop a causa della pandemia, ha preso il via sabato 11 giugno, con la caratteristica offerta gastronomica, gli appuntamenti musicali dal vivo, i concerti di band locali e le iniziative di volontariato.

Questa sera invece si è svolta la messa solenne e la processione della statua di Sant’Antonio, per le calli di San Francesco della Vigna, a cui ha preso parte, in rappresentanza della città, il consigliere delegato alla tutela delle Tradizioni Giovanni Giusto.

La festa di Sant’Antonio, promossa dal 1998 dall’Associazione San Francesco della Vigna, nasce con l’intento di riportare in auge una ricorrenza tradizionale cittadina con il coinvolgimento del tessuto associativo del territorio e di numerosi volontari.

Venezia, 13 giugno 2022

