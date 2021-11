(AGENPARL) – dom 28 novembre 2021 # Finisce con la vittoria dell’Atletico Argentina il derby con

l’Oneglia calcio (Fotogallery)

Si impongono 2 a 1 sul campo “Airenti” di Pontedassio

Finisce con la vittoria del Taggia Argentina il derby con l’Oneglia

calcio. L’Atletico Argentina vince per 2 a 1 sul campo “Airenti” di

Pontedassio. La partita, sostanzialmente corretta, si è svolta davanti

ad un numeroso pubblico ed è stata arbitrata da Filippo Rati, della

Sezione d’Imperia.

Al termine della gara i due allenatori hanno dichiarato:

Gianni Bella (Oneglia calcio) : “Per me è una sconfitta immeritata ma

va bene così, loro giocano per vincere il campionato, noi per

salvarci. Complimenti ai miei ragazzi.”

Paolo Sassu (Taggia Argentina) : ” Dopo i fatti di Santo Stefano, oggi

è stata una bella risposta dello Sport. Si combatte sul campo, gli

arbitri sono dei ragazzi come i miei giocatori, come gli avversari,

che possono sbagliare. Oggi le squadre si sono battute fino all’ultimo

minuto e alla fine abbiamo vinto noi. L’importante è lo spirito e

massima solidarietà all’arbitro che ha subito quel grave episodio.

Oggi la partita si è disputata in una grande cornice di pubblico,

l’Oneglia è una bella squadra di giovani, però direi che la nostra è una

vittoria meritata, peccato non aver chiusa prima la partita”.

🔊 Listen to this