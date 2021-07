(AGENPARL) – lun 26 luglio 2021 Get information on vaccination locations near you and how to make an appointment for a COVID-19 shot.

Simple Steps to Get Your COVID-19 Vaccine

Widespread vaccination is a critical tool to help stop the pandemic. Authorized COVID-19 vaccines [offer protection against known variants of the virus](https://connect.usa.gov/e2t/tc/VWvXBq8YflrcW23TlFv3xnzLlW5ZD33c4vtMJpN3pwdF93p_9rV1-WJV7CgFP9W5wvWDy1BX8xsW3Fgjfx21PW_3W420H_Q2RW7N9W8-vZdW5WNWG-W7ls_zT9gB-NrW8lQtyG70D7Z7W4PgZGH6Q44zHN5l2_XW4dRXWW43CQ9l6QHxQqW5D9DKd1VhDF9W71QWZZ1pQ_d2M8tpbsR5Cj6W4wMx588_DmZ_W4cTzGN3HFl76W4NG_pV1_J-txW8Ph6j821NF8BV-w0RM5pF2yGW91D-yG12Gqw3W6yndCV8MHmqzW94Xmr84z1cWRW5bFz-Q5mKyk3W4VFBXQ4W1NpjW4Rjv5l5n89YMW7BCPnq2VSq2sN1FXFcr5FTdZW6nbQfQ5Bzh2Y33SM1). You can help stop the spread by getting vaccinated as soon as you can.

Getting a COVID-19 vaccine is safe, easy, and free. Use Vaccines.gov to locate the closest vaccination sites using your zip code. Learn how to schedule an appointment with a specific vaccine provider or pharmacy.

