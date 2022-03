(AGENPARL) – ven 25 marzo 2022 Segreteria Nazionale UGL Metalmeccanici

Fincantieri, Ugl Metalmeccanici: “Esercizio 2021 eccellente”.

Ugl:”Si potrebbe dare vita ad un player italiano forte con il Gruppo Leonardo e far

ripartire tutta l’industria metalmeccanica”.

“Il bilancio presentato dalla società Fincantieri per l’esercizio 2021 è un risultato

eccellente: con un aumento del 28% dei ricavi, del 57,4% dell’EBITDA e margini al

7,4%, l’azienda ha recuperato le posizioni perse nel 2020, anno in cui l’economia e

l’industria nel mondo sono state bloccate”.

Lo dichiarano in una nota congiunta il Segretario Nazionale UGL Metalmeccanici,

Antonio Spera, e il Segretario Confederale UGL, Adelmo Barbarossa.

“Più importante ancora è la crescita degli ordini e delle commesse acquisite fino al

2029, pari a 91 nuove navi da consegnare. Una realtà importante per l’industria

nazionale, che vede il proprio business focalizzato principalmente sui mercati

internazionali. Un ulteriore stimolo alla crescita di Fincantieri dovrebbe anche

arrivare dalla scelta dell’UE e dei singoli Stati membri di aumentare del 2% del Pil

gli investimenti nella Difesa”.

Per i sindacalisti “in Italia esiste un’altra grande realtà industriale complementare al

business di Fincantieri: il Gruppo Leonardo, uno dei principali players europei

dell’Aereo Spazio, Difesa e Sicurezza. Esistono, oggi, le condizioni per realizzare

una sinergia strategica tra queste due realtà, anche in ottica di future joint venture

Europee ed internazionali, e dare vita ad un player Italiano forte con una propensione

industriale verso tecnologie legate sia al comparto difesa sia al mercato civile, tale da

competere da una posizione di forza sui mercati di tutto il mondo, dando vita ad un

soggetto industriale capace di inglobare altre realtà minori, ma non meno importanti,

e rappresentare il volano capace di far ripartire tutta l’industria metalmeccanica

nazionale”.

“Ovviamente sono necessari cospicui investimenti mirati allo sviluppo di prodotti

innovativi e di qualità. Bisogna avere il coraggio di fare scelte nell’interesse del

Paese e garantire un presidio strategico industriale forte, gestito da un management di

assoluta competenza, non soggetto a scalate o a marginalizzazione da parte di altri

players Europei o internazionali. Una decisione strategica che ovviamente spetta al

Governo italiano”, concludono Spera e Barbarossa.