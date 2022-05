(AGENPARL) – mar 10 maggio 2022 Finanziate 302 domande per vivere nelle montagne del Piemonte

Successo per campagna di comunicazione “La montagna del Piemonte ti

offre una nuova vita”

La graduatoria definitiva del bando della Regione che offre incentivi

a chi vuole trasferirsi da una città italiana in uno dei piccoli paesi

delle montagne piemontesi comprende 302 domande, che riceveranno un

contributo complessivo di oltre 10 milioni di euro.

Il presidente della Regione e il vicepresidente ed assessore alla

Montagna ritengono pertanto che il bando si sia rivelato un grande

successo, con una forte adesione dai cittadini non solo del Piemonte,

ma anche di territori confinanti come la Lombardia e la Liguria.

Richieste sono arrivate anche da Lazio, Emilia Romagna, Toscana,

Marche, Sardegna, Puglia, Calabria, Sicilia ed Abruzzo.

Il vicepresidente sottolinea che chi ha presentato la domanda ha colto

lo spirito dell’iniziativa, che aveva come slogan della campagna di

comunicazione “La montagna del Piemonte ti offre una nuova vita”:

contrastare lo spopolamento delle vallate alpine e agevolare le

persone o le famiglie alla ricerca di una vita dai ritmi più lenti, a

contatto con la natura, in cui magari iniziare una nuova attività o

continuare il proprio lavoro in smart.

Alcuni dati

Gli ammessi al finanziamento riceveranno un contributo che varia da un

minimo di 10.000 ad un massimo di 40.000 euro.

La maggior parte delle domande ammesse arrivano da cittadini del

Piemonte (249), seguiti da Lombardia (38) e Liguria (10).

Per quanto le destinazioni su base provinciale, 116 domande sono

relative a Torino, 79 a Cuneo, 42 a Biella, 25 ad Alessandria, 21 al

VCO, 11 a Vercelli-Valsesia, 5 a Novara, 3 ad Asti. Elenco

La maggior parte dei richiedenti ammessi (164) è nata tra il 1980 ed

il 1989 (164), mentre 75 sono nati tra il 1990 ed il 1999.

