(AGENPARL) – lun 15 novembre 2021 Finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale 2021 e criticità per i bilanci regionali: domani 16 novembre una delegazione della Conferenza delle Regioni incontra i Capigruppo di Senato e Camera

AL TERMINE DEL CONFRONTO ALLE ORE 16.30 CONFERENZA STAMPA DELLA DELEGAZIONE DELLA CONFERENZA DELLE REGIONI, GUIDATA DAL PRESIDENTE MASSIMILIANO FEDRIGA

Roma, 15 novembre 2021 (comunicato stampa) Domani 16 novembre una delegazione della Conferenza delle Regioni, guidata dal Presidente Massimiliano Fedriga incontrerà i Capigruppo di Senato e Camera (presso la sala Capitolare del Palazzo della Minerva – Piazza della Minerva, 38) per illustrare alcune urgenti e gravi criticità rispetto al finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale dell’anno in corso e alla tenuta dei bilanci regionali e per presentare alcune proposte di intervento normativo.

Al termine dell’incontro, domani 16 novembre alle ore 16.30, il Presidente Massimiliano Fedriga e la delegazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome terranno una conferenza stampa.

