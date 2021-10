(AGENPARL) – sab 02 ottobre 2021 Cala il sipario sulle Finali Giovanili 2021. Nel baseball festeggiano Sultan Cervignano (U12), Torre Pedrera Falcons (U15) e La Giovane Oltretorrente (U18). Nel softball tripletta per il Bollate Softball 1969 che vince nelle categorie U13, U15 e U18.

[FINALI U12 BASEBALL](https://www.fibs.it/it/news/sultan-cervignano-tigers-campione-u12-baseball)

[FINALI U15 BASEBALL](https://www.fibs.it/it/news/torre-pedrera-falcons-conquista-lo-scudetto-u15-baseball)

[FINALI U18 BASEBALL](https://www.fibs.it/it/news/under-18-baseball)

[FINALI U13 SOFTBALL](https://www.fibs.it/it/news/il-bollate-conquista-il-titolo-u13-di-softball)

[FINALI U15 SOFTBALL](https://www.fibs.it/it/news/-sempre-bollate-lu15-softball-si-conferma-campione)

[FINALI U18 SOFTBALL](https://www.fibs.it/it/news/le-ragazze-di-bollate-tornano-sul-tetto-ditalia-nellunder-18)

Risultati U12 Baseball (a Modena)

Semifinale 1: Torre Pedrera Falcons – Sultan Cervignano 0-4

Semifinale 2: Baseball Vercelli – Junior Rimini Pirati Junior 4-9 (5°)

Finale: Sultan Cervignano – Junior Rimini Pirati Junior 13-8 (5°)

Risultati U15 Baseball (a Cupramontana, AN)

Semifinale 1: Torre Pedrera Falcons – Fontana Ermes Sala Baganza 13-10

Semifinale 2: Academy of Nettuno Baseball – BSC Rovigo 5-1

Finale: Torre Pedrera Falcons – Academy of Nettuno Baseball 8-2 (6°)

Risultati U18 Baseball (a Ravenna e Godo)

Semifinale 1: San Martino Junior – Ares Titans 6-1 (a Ravenna)

Semifinale 2: Academy of Nettuno Baseball – La Giovane Oltretorrente 1-3 (a Godo, RA)

Finale: San Martino Junior – La Giovane Oltretorrente 0-10 (a Godo, RA)

Risultati U13 Softball (a Caronno Pertusella, VA)

Semifinale 1: Pianoro Softball – BSC Rovigo 5-6

Semifinale 2: RheaVendors Caronno – Bollate White 1-10 (3°)

Finale: BSC Rovigo – Bollate White 6-9

Risultati U15 Softball (a Collecchio)

Semifinale 1: New Bologna Softball – RheaVendors Caronno 3-0

Semifinale 2: Bollate Softball 1969 – Collecchio Softball 7-2 (5°)

Finale: New Bologna Softball – Bollate Softball 1969 0-9 (5°)

Risultati U18 Softball (a Bollate)

Semifinale 1: Collecchio Softball – Pianoro Softball 3-9

Semifinale 2: Bollate Softball 1969 – BSC Rovigo 5-3

Finale: Pianoro Softball – Bollate Softball 1969 3-4 (8°)

[TUTTO SULLE FINALI GIOVANILI](https://www.fibs.it/it/federazione/baseball-softball-giovanile/finali-giovanili-2021)

Foto: Le ragazze del Bollate Softball 1969 celebrano lo Scudetto U18. Credit: Alessandro Bandini

Foto: La festa de La Giovane Oltretorrente, campione d’Italia U18 Baseball. Credit: Lauro Bassani/PhotoBass

FEDERAZIONE ITALIANA BASEBALL-SOFTBALL

[www.fibs.it](http://www.fibs.it/)

http://www.fibs.it/____________________________________________

🔊 Listen to this